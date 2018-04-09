Sinan Engin'den ilginç tavsiye: Fenerbahçe Usain Bolt’u alsın

Fenerbahçe'nin Osmanlıspor'u 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendiren Sinan Engin, sarı lacivertlilere flaş bir transfer önerisinde bulundu ve Usain Bolt'un alınması gerektiğini söyledi.

Fenerbahçe’de gelecek sezon başkan kimin olacağı, Aykut Kocaman’ın takımın başında kalıp kalmayacağı merak edilirken, Sinan Engin’den çarpıcı bir açıklama geldi.

”FENERBAHÇE, USAIN BOLT’U ALSIN”

Canlı yayında Fenerbahçe’ye transfer tavsiyesi veren Sinan Engin, “Aykut Kocaman seneye kalacaksa, Fenerbahçe’ye bir oyuncu söylüyorum, sevgili Aziz Başkan veya Ali Koç! Ali Koç da Aykut Kocaman’ı çok sevdiğini söylüyor. Bir oyuncu var hemen gidin alın; Usain Bolt! Aatif Chahechouhe’dan daha hızlı, daha süratli, daha da becerikli, çabuk geçiyor, adamın arkasından geçer gider. Koy kenara oynasın” dedi.

”BOLT, KOCAMAN’IN İDEAL OYUNCU TİPİ”

Sözlerine devam eden Sinan Engin, “Usain Bolt’u yan hakem önüne koyacaksın, arkaya topu atacaksın, koşacak ve gidip sadece topu itecek. Fenerbahçe’nin alması gereken tek adam Usain Bolt. Aykut Kocaman’ın idealinde oyuncu tipi Usain Bolt tipindeki oyuncular. Usain Bolt dediğin adamın biraz vuruş tekniğini geliştir, Aatıf gibi bir adam.” ifadelerini kullandı.