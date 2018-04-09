Kulüp başkanının fotoğrafı sızdırıldı

Portekiz ekibinde geçtiğimiz hafta içi oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Atletico Madrid karşısında alınan 2-0 yenilginin ardından Kulüp Başkanı Bruno Carvalho, maç sonrası açıklamalarına cevap veren 18 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Carvalho daha sonra futbolcularla konuşup ise ligde oynanacak olan Paços Fereira maçı için kadro dışı kararını kaldırmıştı.

Sporting Lizbon, Paços Fereira’yı 2-0 mağlup ederken, maç sonu yeni bir olay yaşandı. Karşılaşmayı tribünden takip eden Sporting Lizbon Başkanı Bruno Carvalho belindeki ağrı nedeniyle maçı yarıda bırakarak tribünden ayrılmıştı. Carvalho’nun maç sonunda takımın fizyoterapist ekibine gidip beline masaj yaptırdığı ortaya çıktı. Kulüp başkanının masaj yaptırdığı anı gösteren fotoğraf sosyal medyaya sızdı ve büyük yankı uyandırdı.

Durumu öğrenen Sporting Lizbon Başkanı sosyal medyadan ateş püskürdü ve futbolculardan birinin bu fotoğrafı sızdırdığını iddia etti. Carvalho, 'Bu fotoğrafın sosyal medyada yayılmasını sağlayan futbolcuya teşekkür etmek istiyorum. İşte kulübenin istediği şey bu" yazdı.