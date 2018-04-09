Başakşehir'e şampiyonluk yarışında kötü haber

DHA/ Süper Lig'in 27nci haftasında deplasmanda oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmanın 89'uncu dakikasında yerde kalan ve karşılaşmaya sakat sakat devam eden Napoleoni'nin sahalardan 4 hafta uzak kalacağı belirtildi.

Turuncu-Lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Stefano Napoleoni'nin 1 Nisan tarihinde oynanan Teleset Mobilya Akhisarspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sağ ayak bileğinde bağ yaralanması oluştuğu tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine yaklaşık 4 hafta devam edilecektir" denildi.

Medipol Başakşehir formasıyla Süper Lig'de 16 maça çıkan İtalyan futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol kaydetti. Tedavisi 4 hafta sürecek olan Napoleoni'nin kaçırcağı maçlar ise şu şekilde: Galatasaray, Kayserispor, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor