Beşiktaş şampiyonluk için havaya girdi

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon üst üste 3. şampiyonluk için mücadele eden Siyah-Beyazlılar, Göztepe galibiyetiyle havaya girdi. Kara Kartal, önceki akşam Sarı-Kırmızılılar’ı Vodafone Park’ta 5-1’lik skorla devirerek Başakşehir ve Galatasaray’la birlikte yarışın içinde olduğunu gösterdi. Alınan 5-1’lik sonucun yanı sıra, eksik oyunculara rağmen ortaya konulan futbol, Siyah-Beyazlılar’da yüzlerin gülmesini sağladı. Üst üste alınan 2 galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdüren Beşiktaş’ta hedef, kalan haftalarda puan kaybı yaşamamak üzerine yapıldı.

Camia mest oldu

Quaresma, Tolgay, Atiba ve Oğuzhan’ın forma giymemesine karşın, ligin flaş ekiplerinden Göztepe önünde ortaya konulan futbol ve alınan 5-1’lik galibiyet, camiayı memnun etti. Cezalı isimlerin olmadığı karşılaşmada Necip- Medel ikilisinin ortaya koyduğu futbol ve genç golcü Larin’in oyuna girdikten sonra ilk maçında golle tanışması, Siyah-Beyazlılar’da takımdaki havayı da üst seviyeye çekti.

‘Sadece 6 maç kaldı’

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik adamı Şenol Güneş de, önceki günkü maçın ardından soyunma odasında oyuncularına yaptığı konuşmada, “Kritik bir sınavı daha başarıyla geçtik. Şampiyonluk kupasıyla önümüzde sadece 6 maç var. Son 2 sezonda yaptığımız gibi bu kez de mutlu sona ulaşacağız” diyerek moral aşıladı.

İstanbul’da 4 sınav

Ligin kalan 6 maçında hata yapmak istemeyen Beşiktaş, ilk yarıdaki performansını unutturmak istiyor. Şenol Güneş’in öğrencileri, ilk yarının son 6 haftasında oynanan karşılaşmalarda yalnızca Galatasaray ve Osmanlı karşısında galibiyet elde etmiş ve kalan 4 maçta 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 9 puan kaybetmişti. Önümüzdeki hafta Akhisar’la karşılaşacak olan Beşiktaş, ardından Yeni Malatya’yı konuk edecek. Bu 2 maçın ardından Galatasaray ile çok kritik bir derbiye çıkacak olan Beşiktaş, evinde Kayseri, deplasmanda Osmanlı ve son olarak da iç sahada Sivasspor’la

karşılaşacak.

Akhisar’da tam kadro

Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında Josef’e yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma’nın cezası, önceki gün oynanan Göztepe karşılaşmasıyla

bitti. Ligde oynanan Trabzonspor, Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor ve Göztepe karşılaşmalarında takımını yalnız bırakan Portekizli futbolcu, Akhisar mücadelesinde Şenol Güneş’in şans

vermesi durumunda sahadaki yerini alabilecek. Quaresma’nın yanı sıra Atiba, Tolgay ve Oğuzhan da sarı kart cezalarını çekti ve önümüzdeki hafta sonunda forma giyebilecek.