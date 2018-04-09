Pilav Günü Galatasaray'da kriz çıkardı!

Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; 3 Haziran’daki Pilav Günü’nden bir gün önce seçim yapılırsa, sarı-kırmızılılar Galatasaray Lisesi’ni kullanamayacak. Ancak bu da tüzüğe aykırılık oluşturacak. Seçimin bir hafta öncesine çekilmesi için de yönetimin 14 Nisan’a kadar karar alması gerekiyor.

Galatasaray’daki seçim takviminin henüz belli olmaması, sarı-kırmızılılarda sıkıntı yarattı. Sarı-kırmızılıların tüzüğüne göre olağan genel kurul, mayıs ayının ikinci haftasında ve Galatasaray Lisesi’nde yapılması zorunlu...

Başkan Mustafa Cengiz’in 19-26 Mayıs olarak gerçekleşmesi gereken seçimi 1 hafta erteleme stratejisi ve henüz herhangi bir takvimin net olarak açıklanmaması kafa karıştırırken, seçimin, tarihte ilk kez Galatasaray Lisesi’nde yapılmaması ihtimali belirdi.



Çünkü mevcut yönetim, seçimin 26 Mayıs-2 Haziran olarak açıklamayı düşündüğü, ancak bunun da Galatasaray Lisesi Geleneksel Pilav Günü ile kesişeceği ortaya çıktı Geleneksel organizasyon her yıl haziran ayının ilk pazar gününde yapılıyor. Seçimin 2 Haziran Cumartesi olması durumunda Geleneksel Pilav Günü tehlikeye girecek. Bu duruma ne okul yönetimi ne de mezunlar izin vermeyecek gibi görünüyor. Çünkü bu organizasyon için bir gün önceden ciddi bir hazırlık gerekiyor. Lise yönetiminin de aynı hafta sonu iki büyük organizasyona izin vermeyeceği belirtiliyor.

Tüzük ise seçimlerin Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu’nda hafta sonu tatil günlerinden birinde yapılmasını şart koşuyor. Bu nedenle en uygun tarih olarak 19-26 Mayıs görülüyor. Bu durumda Cengiz Yönetimi’nin 14 Nisan’a kadar seçim kararı alması gerekiyor. Bu yüzden gözler, yarınki haftalık yönetim kurulu toplantısında olacak.