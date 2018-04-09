9 Nisan 2018 14:20

Neymar'dan akılları karıştıran Messi paylaşımı

Neymar'dan akılları karıştıran Messi paylaşımı
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar, sosyal medya üzerinden Messi'yle birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı ve kafa karıştıran bir açıklama yayınladı.
+ A -

Paylaş

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Neymar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.

Sezon başında Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e 222 milyon euro karşılığında transfer olan Neymar, eski takım arkadaşı Lionel Messi'nin fotoğrafını paylaşarak, "Ben ve arkadaşım (Messi) güçlerimizi birleştirdiğinde harika şeyler olur. Bizi izlemeye devam edin!" ifadelerini kullandı.

​Hürriyet'in haberine göre, Paris'te mutsuz olduğu belirtilen Neymar'ın bu paylaşımının ardından Barcelona'ya dönme ihtimalinin olup olmadığı konusunda yorumlar yapılmaya başlandı.

Neymar'ın Fransız ekibiyle 2022'ye dek sözleşmesi bulunuyor.

Çok Okunanlar

Spor