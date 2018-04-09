Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın canı sıkıldı!

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre; şampiyonluk yarışında Medipol Başakşehir’den sonra Beşiktaş’ın da haftayı boş geçmemesi Florya’da keyifleri kaçırdı.



Teknik direktör Fatih Terim, futbolcularına Gençlerbirliği maçı öncesi son uyarılarını yaparken, “Gençlerbirliği’nin ligdeki yeri sizi yanıltmasın. Karşımızda, ligin ilk yarısında 5 attığınız takım olmayacak. Artık can derdindeler. Ligde kalmak için her puanın altın değerinde olduğunu biliyorlar. Bu yüzden çok çetin bir mücadele olacak” diye konuştuğu öğrenildi.



Terim ve ekibi başkentteki bu mücadeleyi kolay hale dönüştürmek ve rakibin direncini kırmak için erken gol veya goller bulmalarının önemine dikkat çekti. Sarı-kırmızılı oyuncuların çok zor bir maç geçireceğini bilmelerini isteyen teknik heyet, bu konuda futbolcuları sürekli uyarıyor.



Galatasaray’ın kaderinin bundan sonra kendi elinde olduğunu, kalan maçlarda alınacak sonuçlara göre şampiyonluk yarışının şekilleneceğini dile getiren teknik heyet, rakiplere avantaj sağlamamak için bugünkü maçtan mutlak galibiyet bekliyor