Fenerbahçe 6 dakikada maçın galibi oldu

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında zirve yarışında kopmak istemeyen Fenerbahçe evinde Osmanlıspor'u 2-0 mağlup etti.

Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Skrtel ve 60. dakikada Soldado kaydetti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 54 yapıp zirve takibini sürdürürken, Osmanlıspor 28 puanda kaldı.

Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Kerem Ersoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Fenerbahçe: Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, De Souza, Dirar, Alper Potuk (Dk. 46 Valbuena), Giuliano (Dk. 90 1 Eljif Elmas), Soldado (Dk. 75 Fernandao)

Osmanlıspor: Karcemarskas, Muhammed Bayır, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Pinto, Ceyhun Gülselam (Dk. 89 Mehmet Güven), Musa Çağıran (Dk. 64 Lumanza), Regattin, Umar (Dk. 68 Cikalleshi), Serdar Gürler, Mehmet Batdal

Goller: Dk. 54 Skrtel, Dk. 60 Soldado (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 42 Dirar (Fenerbahçe), Dk. 45 Musa Çağıran, Dk. 61 Muhammed Bayır (Osmanlıspor)

MAÇIN GOL DAKİKALARI

54. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Valbuena'nın sağdan kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, kaleci Karcemarskas'ın kontrol ettiği topta hakem Halil Umut Meler meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğine karar verdi ve Fenerbahçe öne geçti: 1-0.

60. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada rakibinin hatasıyla topla buluşan Giuliano, ceza yayına kadar taşıdığı topla rakiplerinden sıyrılarak içeri girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı oyuncunun vuruşunda yan direkten dönen meşin yuvarlak Soldado'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine vuruşunda, top ağlara gitti: 2-0.