Zlatan FIFA'ya meydan okudu

İsveç Milli Takımı'nı yaklaşık 1,5 yıl önce bıraktığını duyuran Ibrahimovic'in 2018 Dünya Kupası'yla ilgili açıklamaları devam ediyor. Yıldız futbolcu bu defa FIFA kurallarına karşı çıktı.

İsveç Milli Takımı'nı yaklaşık 1,5 yıl önce bıraktığını açıklayan Ibrahimovic'in 2018 Dünya Kupası'yla ilgili açıklamaları sürüyor. Geçen günlerde Manchester United'dan ayrılarak MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'e imza atan, ilk maçında 2 golle yıldızlaşan Ibrahimovic, yazın Rusya'da FIFA'nın kuralına rağmen yer alabileceğini açıkladı



İsveç Milli Takımı'nı yaklaşık 1,5 yıl önce bıraktığını açıklayan Ibrahimovic'in 2018 Dünya Kupası'yla ilgili açıklamaları sürüyor. Geçen günlerde Manchester United'dan ayrılarak MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'e imza atan, ilk maçında 2 golle yıldızlaşan Ibrahimovic, yazın Rusya'da yer alabileceğini açıkladı

"5 dakika daha oynansa golü bulacaktık"



Zlatan Ibrahimovic, 2018 Dünya Kupası için FIFA'ya savaş açtı!

İsveçli bir bahis firmasının gelişim dierktörlüğünü üstlenmil olan Ibrahimovic'in bu nedenle Dünya Kupası'nda yer alamayabileceği kaydedildi. FIFA kurallarına göre futbolcuların, bahis şirketleriyle ilişkisi yasaklanmış durumda.



Eurosport'a bu konuyla ilgili açıklamalar yapan Zlatan, "FIFA beni durduramaz. Orada olmak istiyorsam olacağım. Milli takımda yer almak istiyorsam alacağım. Bu, FIFA için değil, benimle ve bunu ne kadar istediğimle alakalı. Şimdi futbol oynamak istiyorum. Dünya Kupası'nda oynayabilir miyim göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Daha önce İsveç Milli Takımı'ndaki kariyerini noktaladığını açıklayan Ibrahimovic, İsveç başkenti Stockholm'de açıklama yapmıştı ve "Milli takımı özledim. Sonuçta 20 yılımı verdim ve dışardan izlemek pek kolay olmuyor. Kapıyı hiçbir şey için kapatmadım" ifadelerini kullanmıştı.

KAPILAR KAPANMIŞTI!

İsveç Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Janne Andersson, Ibrahimovic'in milli takıma dönmesinin mümkün olmadığını dile getirmişti. Andersson, 2016'nın sonlarında yaptığı açıklamada "Ibrahimovic'in kalitesi ve oyunculuğu tartışılmaz. Her zaman ona ihtiyaç duyuyoruz. Her teknik direktör onu kadrosunda görmek ister ama kendisi kesin olarak milli takımı bıraktığını bizzat bana söyledi."



Ibrahimovic, benimle açık konuştu. Milli takıma artık çağrılmak istemediğini söylemişti. Bu yüzden, hem 2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri grup maçlarına hem de gidersek Dünya Kupası Şampiyonası'na Ibrahimovic'i davet etmeyeceğim. Kendisi kapıyı kapadı. Bizde buna son derece saygı duyuyoruz.'' ifadelerini kullanmıştı.