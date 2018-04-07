Göztepe'de Demba Ba'ya tepki!

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi 5-1 mağlup etti. Hafta içinde Fikret Orman'ın Demba Ba açıklamasıyla başlayan gerilim, karşılaşmada da sürdü. Hürriyet'te yer alan habere göre Göztepeli taraftarlar, Senegalli yıldıza maç sonunda tepki gösterdi.

Bitiş düdüğünün ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Senegalli futbolcu için tezahüratta bulunurken, Demba Ba tribünleri selamlayarak karşılık verdi. Ba'nın tribünlere yöneldiğini gören Göztepe taraftarları ise bu harekete ıslıklayarak tepki gösterdi. Yıldız golcüyü karşılaşmanın ardından eski takım arkadaşları ve Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş alınan sonuç nedeniyle teselli etti. Demba Ba maçın ardından 'Kartal' selamı da yaptı.