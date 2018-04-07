Augsburg’u deplasmanda 4-1 mağlup eden Bayern Münih, Bundesliga’da bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
7 Nisan 2018 18:36
Bayern Münih üst üste 6. kez şampiyon!
Bayern Münih, Augsburg’u deplasmanda 4-1 mağlup etti ve Bundesliga'daki üst üste 6. şampiyonluğunu ilan etti
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Bayern Münih üst üste 6. kez şampiyon!
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