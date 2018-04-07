İran’dan Roma'ya sansür

Türkiye’nin genç yeteneklerinden Cengiz Ünder’in de formasını giydiği futbol kulübü Roma’nın logosu, İran’da resmi devlet televizyon kanalında sansüre uğradı. Kulubün logosunda bulunan ve Roma mitolojisine göre Remus ve Remelus’u emziren kurdun memeleri sansürlendi.

İran’da sansürün geldiği son noktayı gösteren bu olay, dünya genelinde eleştirilirken bazıları bu durumu savunmaya devam etti. Hatta bir Twitter kullanıcısı, “İnsanlar, kurdun memelerinden tahrik olabilirlerdi” diyerek sansürü savundu.

İranlı spor gazetecisi Mehdi Rostampour ise, olaya karşı tepki gösterdi. Rostampour,” 3000 yıl boyunca Remus ve Romulus annelerinden süt ememediler. Ama İran’ın devlet televizyonu onları bir kurdun sütünden bile mahrum etti” dedi.

İran’da yaşanan bu sansür olayı dünyanın pek çok yerinde eleştirilirken, Roma takımı da bu sansürü protesto etmek adına çıktıkları son antrenmanı takımın logosunun önünde gerçekleştirdiler.