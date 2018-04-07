7 Nisan 2018 15:49

Beşiktaş'ın turnuvadan çekilmesi istendi

Beşiktaş'ın turnuvadan çekilmesi istendi
İzmir U-12 Cup'ta Beşiktaşlı oyuncuların fiziksel üstünlükleri nedeniyle turnuvadan çekilmeleri istendi.
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HABERKARAKARTAL/ Altınordu Kulübü'nün düzenlediği İzmir U-12 Cup'ta Beşiktaşlı oyuncuların fiziksel olarak rakiplerinden üstün olduğu için turnuvadan çekilmeleri istendi.


Altınordu İcra Kurulu Üyesi Ali Ergöçmez: “Beşiktaş U12 takımının fiziksel olarak rakiplerinden üstün olduğu için turnuvadan çekildiğini açıkladı. Haksız rekabet olmaması adına böyle bir istekte bulunduklarını açıklayan Ergöçmez’e Beşiktaşlı oyuncuların velileri tepki gösterdi.

Beşiktaşlı oyunları sahayı gözyaşlarıyla terk ederken Siyah-Beyazlı oyuncuların velileri yaşanan bu olaya tepki gösterdi.

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