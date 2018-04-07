Trabzonspor kongre yapıyor: Yönetim ibra edildi

Olağanüstü Genel Kurul'da açılış ve gündemin oylanmasının ardından Trabzonspor Genel Müdürü Sinan Zengin, yönetim kurulunun idari ve mali faaliyet raporunu okudu.

BORÇ 841 MİLYON LİRA

Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise, Şubat ayı itibarıyla Trabzonspor Kulübü Derneği'ne bağlı 6 şirketin kısa vadeli borçlarının toplamı 1 milyar 38 milyon 519 bin 156, kısa vadeli mevcutlar 197 milyon 459 bin 617 lira, net borcun 841 milyon 59 bin 617 lira olduğunu açıkladı.

ESKİ BAŞKAN HACIOSMANOĞLU: "YALAN KONUŞMAK TRABZONSPOR BAŞKANINA YAKIŞMAZ"

Ardından dilek ve temenniler bölümünde söz alan Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, eleştirmek için söz almadığını belirterek, "Başkanlık her Trabzonspor sevdalısının hayallerini süsleyen bir makam ve bize de nasip oldu. Bizim dönemimizle ilgili sayın başkanımız Muharrem Usta çok açıklamalar yaptı. Bende basını ve medyayı iyi kullanan bir insanım. Kim aradıysa cevap vermedim. Başkan konuşmayı tercih etti. Sayın başkanımız kulübü 156 milyon Euro ile devraldı. '150 milyon Euro ile bırakıyorum. 6 milyon Euro borcu indirdim' diyor. Ben kelime oyunlarından anlamam, yalanda bilmem. İçimde sakladığım bir şey yoktur. Dilime yansıtırım. Biz kulübü devraldığımız zaman çiçek bahçesi devralmadık. Hiç ağladığımızı gördünüz mü? Biz gitmedik. Süremizi tamamladık öyle gittik. Biz geldiğimiz zaman kulübün tüm gelirleri 2017 yılına kadar temlikliydi. Borçları yapılandırdık ve kredi limitini arttırdık. Geldiğiniz günden beri başladığınız yalanlar giderken de devam ediyor. Yalan konuşmak Trabzonspor başkanına yakışmaz. Trabzonspor'u bir yere taşısaydınız, hedeflerine taşısaydınız. Biz Avrupa'da gruplardan çıktık. Faturayı bize niye kesiyorsunuz? Aday olan iki başkana da buradan sesleniyorum. Bizim ve Muharrem Usta'nın dönemlerine ait tabloları ortaya koymazlarsa onlara en büyük muhalefeti ben yapacağım "ifadelerini kullandı.

MUHARREM USTA: "İYİ NİYETİMİZDEN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"

Trabzonspor'da mevcut başkan Muharrem Usta ise yaptığı teşekkür konuşmasında, "Bu çileli yolculukta ateşten gömlekle yolumuza devam ettik. Şimdi yeni seçilecek yönetimimiz bu gömleği giyecek. Pazartesinden itibaren kim seçilirse seçilsin yanında olacağız. Asla sorumluluktan kaçan bir kardeşiniz olmayacağız. Seçimin Trabzonspor adına hayırlı olmasını ve en güzel şekilde sonuçlanmasını temenni ediyorum. Sürç-i lisan ettiysek affola. Sadece hizmet etmek için geldik ve iyi niyetimizden kimsenin şüphesi olmasın. Hakkınızı helal edin" dedi.

YÖNETİM İBRA EDİLDİ

Dilek ve temenniler bölümünün ardından kongre Divan Başkanlığı, yönetimin idari ve mali yönden ibrasını Genel Kurula katılan 622 üyenin oyuna sundu. Tartışmalı geçen sayım sürecinin ardından Divan Başkanı İlhami Algan, oy çokluğuyla yönetim kurulunun ibra edildiğini açıkladı.

Bordo-mavililerde yönetimin ibrasının ardından Olağanüstü Genel Kurul'un ilk günü tamamlandı. İkinci gününde yarın başkan adaylarının konuşmasının ardından oy verme işlemi gerçekleştirilecek.