Başakşehir'e galibiyeti getiren golü Elia attı

Başakşehir: 1 - Yeni Malatyaspor: 0



Başakşehir, mücadeleyi Elia'nın golüyle 1-0 kazanarak puanını 59'a yükseltti ve liderliği maç fazlasıyla Galatasaray'dan aldı.

Şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Medipol Başakşehir evinde, sezonun flaş takımlarından Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Konuk ekip karşısında zorlanmayan Başakşehir, rahat bir oyun oynadığı mücadeleyi 1-0 kazanarak liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu ve rakiplerinin sonuçlarını beklemeye başladı.

Maça hızlı başlayan taraf konuk ekip oldu. Henüz ikinci dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Rahman Buğra Çağıran tarafından çekilen şut kaleyi bulmadı.

Başakşehir bu dakikadan sonra oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Ev sahibi ekip 18. dakikada Eljero Elia'nın golüyle 1-0 öne geçti. Edin Visca'nın ceza sahasının sağından açtığı ortaya arka direkte hareketlenen Hollandalı, attığı golle skoru 1-0'a getirdi. Visca bu golle birlikte 14. asistini yaptı.

Yeni Malatyaspor, golden sonra hareketlenmeye çalıştı. Mücadelede 30. dakikalar oynanırken Mickael Pereira, Başakşehir savunmasına sıkıntı yaratmaya çalışırken ev sahibi ekip, rakibine tehlikeli bir pozisyon vermedi.

Karşılaşmada 36. dakikada oynanırken Başakşehir, ikinci golüne çok yaklaştı. Arda Turan'ın pasında sol çizgide topla buluşan Elia, rakibini ekarte ettikten sonra penaltı noktasına tehlikeli bir orta kesti. Bölgede bulunan Adebayor ve Visca, bu pası değerlendiremedi. İlk yarıda Elia'nın golü dışında başka gol olmadı.

Mücadelenin ikinci yarısı düşük tempoda geçti. Medipol Başakşehir topu çevirerek rakibini yormaya çalıştı. Ev sahibi ekip topla oynama oranında yüzde 70'in üzerine çıktı ve yüzde 90'ın üzerinde pas isabet oranı yakaladı.

Başakşehir'de Emmanuel Adebayor, 71. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Yıldız golcünün yerine oyuan Riad Bajic dahil oldu.

Karşılaşmanın 84. dakikasında Başakşehir gole çok yaklaştı. Arda Turan'ın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Bajic'in sağ iç çaprazdan çektiği şut kaleyi bulmadı.

Malatyaspor, 87. dakikada rakip kale önünde tehlike aradı: Topa ceza sahası içi sağında buluşan Boutaib'in vuruşudna top Volkan Babacan'ın kontrolünde dışarı çıktı.

Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Medipol Başakşehir mücadeleyi 1-0 kazanmayı başardı. Puanını 59'a yükselten turuncu-lacivertliler, haftaya karşı karşıya geleceği Galatasaray'ın önüne maç fazlasıyla yerleşerek liderliği 57 puanı bulunan sarı-kırmızılılardan devraldı. Evkur Yeni Malatyaspor ise haftayı 37 puanla kapattı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: 1 - EVKUR YENİ MALATYASPOR: 0

STAT: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

HAKEMLER: Barış Şimşek, Mehmet Metin, Mehmet Kısal

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Caicara, Mahmut Tekdemir, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci (Dk. 90+1 Gökhan İnler), Visca, Arda Turan, Elia (Dk. 85 Kerim Frei), Adebayor (Dk. 72 Bajic)

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Sadık Çiftpınar, Cissokho (Dk. 64 Gilberto), Murat Yıldırım, Pereira (Dk. 77 Eren Tozlu), Aytaç Kara, Rahman Buğra Çağıran, Adem Büyük (Dk. 85 Berk Yıldız), Boutaib

GOL: Dk. 18 Elia (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 81 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor), Dk. 90+3 Kerim Frei (Medipol Başakşehir)

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARININ DAKİKALARI

13. dakikada ceza sahası dışında kaleyi tam karşıdan gören noktadan Visca'nın yerden kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

18. dakikada Aytaç Kara sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Mina'nın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

18. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanatta ceza sahası içinde rakip oyuncuyu çalımlayan Visca, pasını arka direkteki Elia'ya gönderdi. Elia'nın boş kaleye çektiği şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

28. dakikada Medipol Başakşehir etkili geldi. Ceza sahası içi sol çaprazında Elia ile verkaç yapan Adebayor'un ayak içiyle çektiği şutta top kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

35. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor gole yaklaştı. Rahman Buğra'nın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Boutaib'in yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan kontrol etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve ilk yarı Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ DAKİKALARI

50. dakikada Medipol Başakşehir tehlikeli geldi. Caicara'nın sağ kanattan yaptığı ortada Adebayor topu kafayla ceza yayı üzerine gönderdi. Visca'nın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

84. dakikada Arda Turan, pasını ceza sahası içindeki Bajic'e gönderdi. Bajic'in ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

86. dakikada sağ kanattan kullanılan taç atışında rakip oyuncuya çarpan topu ceza sahası içinde önünde bulan Boutaib'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

Kalan bölümde iki takım da yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi ve Medipol Başakşehir karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.