Cenk Tosun: Türk gibi yaşamaya devam edersen...

İngiltere Premier Lig takımlarından Everton’da forma giyen Cenk Tosun, Liverpool ile oynayacakları derbi öncesinde BBC Türkçe’ye röportaj verdi ve çok özel açıklamalar yaptı.

Mart ayında yeni takımıyla 4 maçta 4 gol atan Cenk Tosun, Liverpool ile oynayacakları kritik maç öncesinde ilk 11’de olmayı hayal ediyor.

İşte Cenk Tosun’un yaptığı açıklamalardan satır başları;

“İstanbul’dan sonra biraz alışma dönemi geçirdim. İstanbul daha sıcak olduğu için buradan. Ben Almanya’da doğduğum büyüdüğüm için bana çok zor gelmedi. Zaten orada da aynı soğukluk var. Ben soğuk havayı sevdiğim için sorun olmadı pek. Güzel gidiyor, ülkeye alıştım. Her şey güzel. Kulüple çok özdeşleştik.”

SÜPER LİG VE PREMIER LİG ARASINDAKİ FARK

“Türkiye de çok sert bir lig, defans oyuncularının sert olduğu bir lig. Ama burası bir tık daha üzeri diyebilirim. Gerçekten çok sert bir futbol oynanıyor. Ve en büyük fark, burada daha hızlı oynanıyor futbol. Hep atak oynanıyor. Bazen top hiç durmuyor. Bir dinleneyim diyorsun, dinlenemiyorsun bile maçta. Çok hızlı ve tempolu oynandığı için. İki ligin arasındaki en büyük fark bu diyebilirim.”

“O MAÇTA OLMAYI ÇOK İSTERDİM”

“İlk derbim evet. Biz kupada Liverpool ile eşleşmiştik, o gün ben imzayı attım ama o maçta oynayamadım. Çünkü hem kağıtlar yetişmedi hem de maça 2 saat kala imzalar atıldı. O yüzden o gün olmamıştı. O gün ama staddaydım. O maçta olmayı çok isterdim ama olmadı. İnşallah Cumartesi günü kendi seyircimizin önünde inşallah ben de gol atarım, 3 puanla ayrılırız maçtan.”