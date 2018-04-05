Galatasaray'ın eski futbolcusuna yumruklu saldırı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Blerim Dzemaili, formasını giydiği Bologna'nın taraftarlarınca saldırıya uğradı. İsviçreli orta sahanın yumruklu saldırıya uğradığı ifade edildi.

La Repubblica'nın haberine göre önce coşkulu tezahüratlar yapan taraftarlar birden agresifleşti. Dzemaili aracının camını açarak taraftarlara sakinleşmesini söylerken içlerinden biri ona yumruk salladı.

Ortalık bir anda karışırken Bologna Kulübü polise ihbarda bulundu. Polis gelene kadar olaya dahil olan kişilerin kaçtığı kaydedildi.

Taraftar saldırısı ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Haberlere göre Dzemaili, fotoğraflara imza atmayı reddetti. Taraftarların orada imzalattığı nesneleri satmak amacıyla imzalattığı iddia edildi. İsviçreli futbolcu bunu reddedince de arbede çıktı.