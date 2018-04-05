Beşiktaş'ta sakatlık şoku! Lifi koptu

Fikret Orman, Brezilyalı yıldız Vagner Love'ın lifleri koptuğunu ve Alanyaspor karşılaşmasında oynayamayacağını söylerken Demba Ba'yı gelecek sezon Beşiktaş formasıyla görmek istediğini söyledi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, sponsorluk anlaşmasının imza töreninde çarpıcı açıklamalar yaptı.

Demba Ba hakkında konuşan Orman, "Demba Ba çok önemli bir oyuncu, bizde onun Beşiktaş'ta olmasını istiyoruz. Henüz konuşmadık, bu maç öncesinde de doğru olmaz. Demba Ba, Beşiktaş'ın evladı, sezon sonu geldiği zaman bakarız. Önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta olmasını istiyorum" dedi.

Brezilyalı yıldız Vagner Love'ın sakatlığının bulunduğunu söyleyen Fikret Orman, "Vagner Love'un bu hafta sakatlığı var, bizimle olmayacak. Negredo çok iyi durumda, Hollanda Milli Takımı'nda Ryan Babel forvet oynuyor, Mustafa Pektemek var. Çok kaliteli bir takımız. Lens'i transfer ederken aynı fikirdeydik, bugün de aynı fikirdeyiz. Kalitesi belli. Adaptasyon sorunları olabiliyor, Lens'in kalitesi tartışamayız" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYON OLACAĞIZ, BEN BUNA İNANIYORUM

Şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Orman, "Şu anda rakiplerimizin puan kaybetmesi bekleyeceğiz. Rakiplerimizin ne yaptığı değil bizim ne yaptığı önemli. Takımımız çok tecrübeli, hocamız çok tecrübeli. İki senelik şampiyonluk başarımız var. Biz bu şampiyonluğumuzu kazanacağımızı düşünüyoruz, açıkcası ben öyle düşünüyorum. Futbolcularımız da öyle düşünüyor. Bu hafta Tamer hocamız karşımızda olacak, geçen sezon bizim stadımızda şampiyonluk yaşamıştı ve bu sezon da bize rakip olacak" şeklinde konuştu.