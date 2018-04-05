İşte 28'inci hafta maçlarını yönetecek hakemler

İSTANBUL / DHA Türkiye Futbol Federasyonu'dan (TFF) yapılan açıklamaya göre haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor: Barış Şimşek

7 NİSAN CUMARTESİ:

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor: Koray Gençerler

16.00 Trabzonspor-Kayserispor: Ali Palabıyık

19.00 Beşiktaş-Göztepe: Ümit Öztürk

8 NİSAN PAZAR:

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: Fırat Aydınus

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor: Halis Özkahya

16.00 Bursaspor-Kasımaşa: Mete Kalkavan

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Halil Umut Meler

9 NİSAN PAZARTESİ:

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray: Cüneyt Çakır