Barcelona-Roma maçında gol yağmuru...Tam 5 gol vardı

Çeyrek final ilk maçında İspanya temsilcisi Barcelona, İtalya'nın Roma takımını Camp Nou'da ağırladı.

Ev sahibi ekip 38. dakikada Daniele De Rossi'nin kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci yarıda da etkili olan Barcelona, 55. dakikada Kostas Manolas'ın kendi kalesine, 59. dakikada Gerard Pique ve 87. dakikada Luis Suarez'in attığı gollerle karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı. Roma'nın tek golünü 80. dakikada Edin Dzeko kaydetti.

Öte yandan Suarez, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü attı.

Roma'da oynayan milli futbolcu Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemedi.

Bu maçın rövanşı, 10 Nisan Salı günü TSİ 21.45'te Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.