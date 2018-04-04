Anderson Talisca'da Valencia sürprizi!

(AJANSSPOR) Sezon başında yaptığı yatırımlarla dikkat çeken İspanyol Kulübü Valencia, Anderson Talisca'yı gündemine aldı. La Liga'da bu sezonu ilk 4 içerisinde tamamlayıp Şampiyonlar Ligi'ne gitmek isteyen güney İspanya temsilcisi, Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusuyla ilgileniyor.

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre; 24 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Jorge Mendes'in hem Valencia hem de Benfica kulüpleriyle fazlasıyla iyi ilişkilere sahip olması bu olası transferi kolaylaştıran bir etken olabilir.

Oyuncunun tüm haklarını elinde bulunduran Benfica, yeni sözleşmeye 21 milyon Euro satış maddesi koymuştu. Kimi kaynaklar ise bu rakamın 25 milyon Euro'ya kadar çıktığını söylüyor.

Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon toplam 39 maçta çıktı. Talisca, söz konusu maçlarda 17 kez gol sevinci yaşarken 4 kez de asist yaptı. 32 maçta ilk 11’de başlayan 1,88 boyundaki Talisca, 2867 dakika sahada kalmıştı.