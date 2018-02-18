Fatih Terim'den 'deplasman fobisi' açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından, "Bizden evvel gelişen bizle de devam eden bir deplasman fobisi var. Bunu halledeceğiz, halledeceğiz de ne zaman... " dedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'ya 2-1 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Terim, öncelikle son günlerde yaşanan çocuk tacizleriyle ilgili, "Önce bir defa son günlerdeki çocuk taciziyle ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ne alaka insanlığımızı, ahlakımızı bu kadar yitirdik, anlamıyorum. Bir an evvel doğru kanunları ve doğru cezaları koyalım ki bu küçücük bedenlerin vebalini taşımayalım" dedi.

"GALATASARAY DAHA CESUR OLMALI"



Fatih Terim karşılaşmayla ilgili ise şöyle konuştu:

"İlk yarıda oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. İlk golü bulduk, 2. ve 3.'yü atabilir miydik? Evet. Son vuruşları yapamamak bizi bir penaltıyla karşı karşıya bıraktı ve devreye öyle girdik. Serdar'in maalesef sakatlığı bizi oyuncu değişikliğiyle karşı karşıya bıraktı. Ahmet uzun süredir oynamadığı için tercihimi Eren'den yana kullandım. Oyunu yine belli bir süre üstünlüğümüzle götürdük, ilk yarı soldan ikinci yarıda ise soldan bir hayli atağımız var... Ama soldan çok yüksekten gelen bir karambol topunu yedik, maalesef.

2-1'den sonra pozisyon vereceksiniz çünkü mümkünse önce 2-2, sonra galibiyeti almak için uğraşıyorsunuz. Eren'i alma sebebim bu, Galatasaray zaman zaman iki santrforla da oynayacak.

GOMIS AÇIKLAMASI



Gomis'le ilgili de bir bilgi vereyim, mukavelesinde böyle bir bilgi var zaten zaman zaman oluyormuş. Doktorun açıklaması da var, böyle bir şey olduktan sonra daha güçlü dönüyormuş. Oyundan çıkmak da istememiş. Biz de Gomis gibi bir golcümüzden mahrum kalmak istememiştik.

Ben oyundan, özellikle ilk 45 dakikadaki oyunumuzdan çok memnunum. Bir takım daha nasıl oynayabilir? Sakatlıklar bazen insanı çaresiz bırakabiliyor. Yoksa aynı şekilde devam etsek, sabırla oyun sonucunu alabiliriz. Ne olursa olsun Galatasaray daha cesur olmalı, bir şeyleri kabullenmemeli. 2-2 bizi tatmin eder miydi? Etmezdi ama 2-1'den yeğdir diye bakardım. Sivas'tan sonra Kasımpaşa... Bizden evvel gelişen bizle de devam eden bir deplasman fobisi var. Bunu halledeceğiz, halledeceğiz de ne zaman... Bu sezon artık böyle gidecek herhalde. Kredilerimizi yiyoruz işte baktığınız zaman 2. sıradayız. Sivas ve Kasımpaşa'yı yensek nerelerde olurduk. Üzülüyorum. Ama Galatasaray takımı olarak bunların altından kalkacağız. Allah bizi hayırlısıyla mayıs ayında şampiyon yapsın da sonrasına bakarız."