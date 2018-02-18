Kasımpaşa, Galatasaray'ı yıktı! Lider değişti

Spor Toto Süper Lig’de 22. haftanın kritik karşılaşmasında Galatasaray, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Medipol Başakşehir’in deplasmanda Trabzonspor’u 1-0 yenmesiyle önemi artan karşılaşmada Kasımpaşa sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı ve önemli bir yara aldı. Galatasaray bu mağlubiyetle 44 puanda kalırken Başakşehir’in iki puan gerisine düştü.

Kasımpaşa ise 29 puanla 9. sıraya yükseldi. Deplasmanda çıktığı son 7 lig maçında 6 mağlubiyet alan Galatasaray’ın tek golünü 37’de Garry Rodrigues kaydederken Kasımpaşa’nın golleri 45’te penaltıdan Mbaye Diagne’den ve 80’de Fode Koita’dan geldi.

Galatasaray’da geçtiğimiz hafta oynanan Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda, bir maçlık cezasından dolayı Kasımpaşa maçında forma giymedi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, Belhanda’nın yerine Tolga Ciğerci’yi ilk 11’de sahaya sürdü. Galatasaray, Kasımpaşa maçında sahaya Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Donk, Selçuk, Tolga, Feghouli, Rodrigues, Gomis ilk 11’i ile çıktı. Younes Belhanda ise mücadeleyi çocuğuyla birlikte tribünden takip etti.