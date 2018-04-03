UEFA'dan flaş Beşiktaş kararı!

(Hürriyet) Siyah beyazlılara müjde üstüne müjde! Kartal artık istediği kadar bonservis bedeli ödeyerek transfer yapabilecek. Bu arada üçüncü kez üst üste şampiyonluk isteyen Başkan Fikret Orman kolları sıvadı. Ofisini Ümraniye'ye taşıyan, futbolculardan daha fazla tesislerde zaman geçirmeye başlayan ve herkese kapısını açan Başkan Orman, Şenol Güneş'in de en büyük yardımcısı oldu. Takımının kalan tüm maçları kazanıp şampiyon olması için Ümraniye'de ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu yöneticiler ve Güneş'le paylaştı.