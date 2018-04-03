Galatasaray'dan transfer bombası!

Kaptanın garanti ücretinde 1 milyon 200 bin Euro indirime gidilecek.

Maç başı ücretiyle 4 milyon Euro'yu bulan sözleşmesi taraftarın tepkisini çeken Selçuk İnan, kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak için fedakarlık yapmayı kabul etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 2-1 kazandıkları Trabzonspor maçından sonra Selçuk İnan'a övgüler yağdırmış ve "Gelmeseydik Selçuk gider miydi? Büyük ihtimalle. Selçuk yeni yeni şeyler yapıyor. Defansın arasına ve arkasına koşular yapıyor. Selçuk'tan vazgeçmeyi düşünmüyorum. Oynar ya da oynamaz, kadronun içinde olacaktır" demişti.

Terim'le yeniden doğan Selçuk İnan'la sezon sonunda yeni sözleşme imzalanacağı ortaya çıktı. Bir sene sözleşmesi kalan Selçuk'un 2 milyon 950 bin Euro olan garanti ücretini 1 milyon 750 bin Euro'ya indirmeye hazır olduğu öğrenildi.

Futbolu Galatasaray'da bırakmak isteyen 33 yaşındaki kaptan maaşında 1 milyon Euro'nun üzerinde fedakarlık yapacak ve sözleşmesini 2 yıl daha uzatacak. Galatasaray'da 276 maça çıkan ve 50 gol atıp 60 asist yapan Selçuk İnan, İgor Tudor dönemi dışında 11'in değişmez ismi olmayı başarmıştı.

Galatasaray kaptanı bugüne kadar sarı-kırmızılı formayla 23 bin 291 dakika ter döktü. (SABAH)