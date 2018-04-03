Kocaman: Aziz Yıldırım'a her zaman müteşekkirim

İşte Aykut Kocaman'ın açıklamalar:

'Bugünkü en önemli fark, bulduğumuz pozisyonları değerlendirme oranımızın yüksek olması. Yarışta arkada kalmanın bir anda yarattığı bir kaygı vardı. Bu kaygının getireceği, sıkıntılı durumlar olabilirdi. Takım açıkçası beklentilerin üstünde bir reaksiyon gösterdi.

Rakiplerimiz aralarında oynayacak. Bu maçlarda puan kayıpları yaşanacak. Bizim ise tek amacımız kalan 7 maçımızın hepsini kazanmak.

Pazartesi maçını oynamak zaman zaman avantaj olabilir ama var olan şartlarda son derece zorlu görünüyordu. Çünkü zaten dezavantajlı durumdayız. Toplam 13 puanlık fark var. Rakiplerimiz de kazanınca 9 puan fark daha eklendi. Olmak veya olmamak maçıydı.'

Kocaman kendisine yöneltilen 'Aziz Yıldırım seçilmesi halinde sizinle devam edeceğini açıkladı. Ne söyleyeceksiniz?' sorusuna şu şekilde cevap verdi:

Başkan bulunduğumuz her dönemde (geçen dönem dahil olmak üzere) en sıkıntılı anlarda o desteği verdi. Her zaman müteşekkirim o yüzden.