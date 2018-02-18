PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu

PTT Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finalde Darüşşafaka'yı 90-76 mağlup ederek finale yükselen Anadolu Efes ve Beşiktaş Sompo Japan'ı 86-79'la geçen TOFAŞ karşı karşıya geldi.
Ergin Ataman yönetimindeki Anadolu Efes maça hızlı başladı. Anadolu Efes, ilk çeyrekte rakip potaya tam 26 sayı gönderirken rakibinden sadece 17 sayı yedi.
Maçın ikinci periyodu, ilk çeyreğe göre daha kısır geçti. Anadolu Efes, 14 sayı üretirken TOFAŞ 15 sayıda kaldı ve farkı eritemedi. Anadolu Efes, ilk yarı sonunda soyunma odasına 40-32'lik farkla önde gitti.
Anadolu Efes 3. çeyreği 22-15, son çeyreği 16-14 önde tamamladı. Maçı 78-61 kazanan Anadolu Efes kupaya uzanan taraf oldu.
ANADOLU EFES 78 - TOFAŞ: 61
SALON: Sinan Erdem
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Yener Yılmaz, Ziya Özorhon
ANADOLU EFES: Doğuş Balbay 4, Dragic 5, Simon 19, Motum 10, Dunston 13, McCollum 23, Brown 4, Birkan Batuk
TOFAŞ: Henry 6, Crocker 11, Morgan 8, Mejia 8, Owens 7, Barış Ermiş, Berkan Durmaz 8, Kadji 7, Yiğit Arslan, Muhsin Yaşar 6
1. PERİYOT: 26-17
DEVRE: 40-32
3. PERİYOT: 62-47