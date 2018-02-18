PTT Erkekler Türkiye Kupası'nın sahibi belli oldu

Basketbolda PTT Erkekler Türkiye Kupası final maçında Anadolu Efes, TOFAŞ'ı 78-61'lik skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Geçen yıl kupayı Banvit'e kaptıran Anadolu Efes, bu yıl ise rakiplerine şans tanımadı.