Mesut Özil polisi trolledi

İngiltere Premier Lig’de sezonun ilk yarısının 2. haftasında oynanan ve Stoke City’nin Arsenal’i 1-0 yendiği maçın ardından Stoke polisinin Twitter hesabından imalı bir mesaj yayınlandı. “Soygun bildirmek istiyorum” mesajına cevap veren Stoke, polisin resmi Twitter hesabı, “Geç yanıt için özür dileriz. Kayıp bir kişiyi aramakla meşgulüz, soyadı Ozil. Onu gördünüz mü?” yazdı. Bir başka kullanıcı ise polis hesabına “Onu soyadı Ozil değil aslında Özil.” yazınca Stoke polisinden “Özür dileriz. Bu onu neden bulamadığımızı açıklıyor” tweet’i attı.

Bu hafta Arsenal, Stoke City’yi 3-0 mağlup etti. Mesut Özil de bu fırsatı kaçırmadı ve bir Tweet atarak Stoke polisini mention’ladı ve şunları yazdı:

“Geçen yazki soygun davasında Stoke polisi yardımcı olamayınca meseleyi biz kendi ellerimizle çözdük. Gururla duyuruyorum ki üç puanı TheIwobiEffect (ilk maçta soygunu bildiren kullanıcı) ve tüm Arsenal taraftarları için kazandık.”

İngiliz basını bu mesajlaşmayı ‘Son gülen iyi güler’ başlığıyla haberleştirdi.