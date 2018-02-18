Gomis korkuttu!

Galatasaraylı Gomis, Kasımpaşa maçının 6. dakikasında bir anda yere yığıldı. Futbolcu bir süre sonra ayağa kalktı.

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis, Kasımpaşa maçında baygınlık geçirdi. Vazovagal senkop rahatsızlığı bulunan ve zaman zaman baygınlık geçirebilen Fransız golcü maçın 5. dakikasında baygınlık geçirdi. Korku dolu anlarda futbolcular derhal sağlık ekiplerini çağırırken yıldız golcüye sahada müdahale edildi.

Gomis bir süre sonra ayağa kalkarken 10. dakikada oyun alanına geri döndü. Yıldız futbolcunun burnundan kan geldiği görüldü. Kendisini iyi hissettiğini sağlık ekibine aktaran Gomis oyuna devam etti.