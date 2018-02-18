Trabzon tribünlerinde istifa sesleri!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın dev karşılaşmasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, Trabzon'da karşı karşıya geldi. Başakşehir sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken puanını 46'ya yükseltti. 12 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Trabzon'da ise taraftarlar maçın son bölümünde yönetimi istifaya çağırdı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor kritik mücadelede Medipol Başakşehir’i konuk etti. Heyecan dolu karşılaşmada kazanan taraf 1-0’lık skorla Başakşehir oldu. Geçen hafta konuğu Fenerbahçe karşısında 2-0’lık bir mağlubiyet alan Başakşehir, zorlu deplasmanda üç puana 35’te Emmanuel Adebayor’un golüyle uzandı.

Başakşehir puanını 46’ya çıkarırken Trabzonspor ise 33 puanda kaldı. Beş maçlık beraberlik serisi ve 12 maçlık yenilmezlik serisinin ardından ilk kez mağlup olurken zirve mücadelesinden de uzaklaşmış oldu. Ev sahibinde taraftarlar maçın son bölümünde yönetimi istifaya çağırdı.