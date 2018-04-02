Cengiz Ünder ve Cüneyt Çakır heyecanı

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bu hafta içinde yarın ve çarşamba günü oynanacak maçlarla başlayacak.

İSTANBUL DHA - Türk futbolseverlerin gözü Barcelona deplasmanına çıkacak olan Roma'daki lejyonerimiz Cengiz Ünder'de olacak. Türk futbolunun gurur kaynaklarından biri olan Cüneyt Çakır ve ekibi ise Juventus - Real Madrid eşleşmesinin ilk ayağında düdük çalacak.

Şampiyonlar Ligi'nde tamamı TSİ 21.45'te başlayacak çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

3 Nisan Salı:

Juventus (İtalya) - Real Madrid (İspanya)

Sevilla (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)

4 Nisan Çarşamba:

Liverpool (İngiltere) - Manchester City (İngiltere)

Barcelona (İspanya) - Roma (İtalya)