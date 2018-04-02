Özyakup Milan'a mı gidiyor!

Oğuzhan Özyakup'un menajeri Kees Vos, Oğuzhan Özyakup'la Milan'ın ilgilendiğini ve Oğuzhan'ın geleceği ile ilgili olarak 2 hafta içerisinde karar vereceğini söyledi.

Oğuzhan Özyakup’un menajer Kees Vos, siyah-beyazlı oyuncunun geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalya basınında yer alan habere göre “Echo” ya konuşan Kees Vos, Oğuzhan Özyakup için iki hafta içerisinde karar vereceklerini açıkladı.

İşte Kees Vos’un yaptığı açıklama:

“Milan'ın Oğuzhan ilgilendiği doğru. Lazio, Marsilya, Everton ve Valencia'dan da transfer teklifleri geliyor. İki hafta içerisinde karar vereceğiz"