Aslan evinde tam gaz devam! Maçta 3 GOL vardı

Galatasaray sahaya; Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Kesimal, Nagatomo, Donk, Selçuk İnan, Feghouli, Belhanda, Rodrigues, Gomis ilk 11’i ile çıktı. Trabzonspor ise Onur Kıvrak, Pereira, Hubocan, Uğur, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz 11’i ile maça başladı.

Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada ilk gol Galatasaray’dan geldi. 7’nci dakikada, Abdülkadir Ömür’den topu kapan Mariano, ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden ortasında gelişine vuran Sofiane Feghouli, topu ağlara gönderdi.

İlk yarı bu skorla tamamlanırken, Trabzonspor’da Jose Sosa ve Tomas Hubocan; Galatasaray’da da Ryan Donk sarı kart gören isimler oldu.

Bafetimbi Gomis’in, 60’ıncı dakikada kaydettiği golle Galatasaray, skoru 2-0’a getirdi.

Trabzonspor’un, 90’ıncı dakikada kazandığı serbest vuruşu hemen kullanan Juraj Kucka, orta yuvarlağın topu ağlara gönderdi: 2-1.