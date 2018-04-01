Abdullah Avcı'dan Arda Turan'a övgü

Stattaki atmosferin çok güzel olduğunu belirten Avcı, "Zemin harikaydı. Stadı ve bu ortamı sağlayanlara teşekkür ediyoruz. Akhisar seyircisine teşekkür ediyoruz. Teknik kapasitesi yüksek oyuncularımızın fazla olması topa sahip olmamızı gerektiriyordu. Oyunun başında duran toptan gol yedik. 4 senedir alan savunması yapıyoruz ama çok basit gol yedik. Blokların arasındaki boşluktan gol geldi. 40. dakikaya kadar dalgalanma oldu. Rakibe bu dakikada bir fırsat verdik, skor 2-0'a gelebilirdi" diye konuştu.

"ARDA TURAN SAKATLIKTAN ÇIKTI"

İkinci yarıya taktik bir değişiklikle başladıklarını belirten Avcı, "Çalıştığımız organizasyonla, rakibe karşı kenarlardan ve beklerden yapacağımız ortalarla sonuç bekliyorduk. Devrenin başındaki gol bize moral verdi. İkinci gole kadar yüzde 70 topla oynadık. Daha fazla üretebilirdik. Oyunda artılarımız ve eksilerimiz vardı. Kenar beklerimiz ilk kez oynamalarına rağmen 2 asist yaptılar. Arda Turan sakatlıktan çıktı. En çok mesafe kaydeden oyuncularımızdan bir tanesiydi. Son haftalara giriyoruz. Oyunda dalgalanmalar olabilir ama kazanmak önemliydi. Yarış devam ediyor. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Akhisar'a ve Okan Buruk hocaya başarılar diliyorum. Attığımız ikinci golün dışarıda olup olmadığını görmedim. Bakıp açıklayacağım. Oyunun genelini bir pozisyona göre değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum. İki takım da iyi niyetliydi" ifadelerini kullandı.