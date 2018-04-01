Okan Buruk'tan hakemlere eleştiri: Bilmiyorlar!

Kendileri için üzücü bir gün olduğunu belirten Buruk, "Maça başlangıcımız, bulduğumuz gol sonrası kaçırdıklarımız ve yediklerimiz üzücü oldu. Maçın başlangıcında attığımız gol sonrası ilk 45 dakikalık bölüm kazanmayı hak ettiğimiz bölümdü. Net pozisyonlar kaçırdık. Devreye 2-0 veya 3-0 önde girebilirdik. İkinci yarıya başlar başlamaz 45-50 saniye sonra gol yemek moral bozukluğu yarattı. Öne çıkıp tekrar üstünlüğü yakalamaya çalıştık. Rakibe fazla pozisyon vermedik, pozisyonlar bulduk ama devam eden oyunda ikinci golü yedik" dedi.

Başakşehir'in ikinci golünde pozisyon öncesi topu çizgiden çıkarırken rakibin ayağının dışarıda olduğunu savunan Okan Buruk, "Lopes, kırmızı kart gördüğü pozisyonda ağzından çıkan sözün küfür olmadığını söyledi. İspanyolca, İngilizce ve Portekizce'de böyle küfür sayılmayan kelimeler var. Oyuncu maç içinde tepki verebilir. Ligimizde yüzde 90'ı futbol oynamayan hakemler var. Futbolcu psikolojisini bilmiyorlar. Lopes'in tepkisi çok fazlaydı ama hakemin de oyuncuların psikolojisinden anladığını düşünmüyorum. Takım takım, stat stat ayırt edilip kartların gösterilmesi yanlıştı. Kaç statta kaç hakem bu kartı gösterebilir bizim aklımızdaki bu. Kazandıkları için Başakşehir'i tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.