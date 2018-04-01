Başakşehir deplasmanda geri döndü

Teleset Mobilya Akhisarspor: 1 - Medipol Başakşehir: 2



Başakşehir ilk yarısını 1-0 geride kapadığı karşılaşmayı ikinci devrede bulduğu gollerle 2-1 kazandı. Akhisarspor Serginho'nun 13. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk takım 46. dakikada Eljero Elia ve 75'te Edin Visca'nın golleriyle karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Başakşehir takımı 56 puana yükselirken, Ege temsilcisi 34 puanda kaldı. Abdullah Avcı'nın takımı ligde bir sonraki hafta Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Akhisarspor ise Alanyaspor deplasmanında boy gösterecek.



Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Teleset Mobilya Akhisarspor, sahasında ağırladığı Medipol Başakşehir’e 2-1 mağlup oldu.

Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu , Erdinç Sezertam , Serkan Çimen

Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac , Lopes , Caner , Mustafa , Ömer , Serginho , Bilal , Eray (Bia dk. 77 ), Larsson (Olcan dk. 69 ), Muğdat , Seleznyov (Henrique dk. 85 ?)

Yedekler: Bora, Aykut, Barbosa, Onur, Orhan, Dany, Kadir

Teknik Direktör: Okan Buruk

Medipol Başakşehir: Volkan , Uğur , Costa (İrfan Can dk. 46 ), Epureanu , Alparslan , Mahmut , Emre , Arda , Elia (Napoleoni dk. 77 ) Visca , Adebayor (Bajic dk. 84 ?)

Yedekler: Mert, Attamah, Mevlüt, Tunay, Kerim Frei, Egemen, Gökhan

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Serginho (dk. 13) (T.M. Akhisarspor), Elia (dk. 46), Visca (dk.74) (M.Başakşehir)

Kırmızı kart: Lopes (dk. 83) (T.M. Akhisarspor)

Sarı kartlar: Muğdat (T.M. Akhisarspor), Emre (M.Başakşehir)