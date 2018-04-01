Derbide ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ile evinde karşı karşıya gelecek.

1 Nisan Pazar günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY İLK 11'İ

Muslera, Mariano, Maicon, Serdar, Nagatomo, Selçuk, Donk, Feghouli, Rodrigues, Belhanda, Gomis

TRABZONSPOR'UN 11'İ:

Onur, Pereira, Uğur Demirok, Hubocan, Novak, Okay, Kucka, Sosa, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus olurken, yardımcılıklarını Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu ve Özgür Yankaya üstlenecek.

Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle oynadığı maçlardaki kazanamama serisini sonlandırabilmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 lig maçında galibiyet göremedi.

Galatasaray, 2015-2016 sezonunun 22. haftasında, 21 Şubat 2016'da Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında kazanmayı başaramadı.

Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir ile oynadığı son 16 müsabakadan 11 mağlubiyet ve 5 beraberlikle ayrıldı.

Bu karşılaşmalarda 8 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı.