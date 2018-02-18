Galatasaray'dan Mehmetçiğe anlamlı mesaj

DHA - Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda; teknik direktör Fatih Terim, yardımcısı Levent Şahin ve futbolculardan Selçuk İnan, Ahmet Çalık, Fernando Muslera ile Yasin Öztekin, harekatta bulunan Mehmetçiğe teşekkür etti ve birlik beraberlik mesajı verdi.