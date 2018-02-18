18 Şubat 2018 15:22

Galatasaray'dan Mehmetçiğe anlamlı mesaj

Galatasaray Futbol Takımı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiğe mesaj gönderdi.
+ A -

Paylaş

DHA - Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda; teknik direktör Fatih Terim, yardımcısı Levent Şahin ve futbolculardan Selçuk İnan, Ahmet Çalık, Fernando Muslera ile Yasin Öztekin, harekatta bulunan Mehmetçiğe teşekkür etti ve birlik beraberlik mesajı verdi.

Çok Okunanlar

Spor