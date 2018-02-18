DHA - Sarı-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda; teknik direktör Fatih Terim, yardımcısı Levent Şahin ve futbolculardan Selçuk İnan, Ahmet Çalık, Fernando Muslera ile Yasin Öztekin, harekatta bulunan Mehmetçiğe teşekkür etti ve birlik beraberlik mesajı verdi.
18 Şubat 2018 15:22
Galatasaray'dan Mehmetçiğe anlamlı mesaj
Galatasaray Futbol Takımı, Suriye'nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda bulunan Mehmetçiğe mesaj gönderdi.
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