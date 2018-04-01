TFF 1. Lig'den düşen 2. takım belli oldu

Grandmedical Manisasporlu futbolcular, Elazığspor mücadelesinin ilk dakikasında yaşadıkları maddi sıkıntıları protesto etmek için 1 dakika hareketsiz kaldı. Elazığspor'a 8-1 mağlup olan Manisaspor küme düştü.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Elazığspor, zor günler geçiren Grandmedical Manisaspor'u konuk etti. Mücadelede ilk düdüğün çalmasının ardından sahada futbol değil, protesto vardı! Yaşadıkları maddi sıkıntılara dikakt çekmek isteyen Grandmedical Manisasporlu futbolcular, hakem Kadir Sağlam'ın çaldığı ilk düdüğün ardından hareket etmedi. Manisasporlu futbolcuların yaklaşık 1 dakika süren hareketsiz protestosu, tribünlerden de destek gördü. Manisaspor, Elazığspor deplasmanına 12 kişilik futbolcu kafilesiyle gitmişti.

Öte yandan Elazığspor, mücadelenin 7. dakikasında Tom'un attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 15. dakikada bir gol daha buldu. Elazığspor'da rakip fileleri havalandıran isim Muhammed İldiz oldu. Karşılaşmanın ilk yarısında son dakikalarına girilirken Manisaspor bir gol buldu. 43. dakikada Kağan Bağış attığı golle farkı 1'e indirdi ve mücadelenin ilk yarısı 2-1 sonuçlandı.

İkinci yarıda rakibinden 6 gol daha yiyen Manisaspor'un Spor Toto Süper Lig'den düşmesi kesinleşti.

Ligde 28 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Manisaspor, 15 puanla ligin son sıralarına demir atmış durumdaydı. Ege ekibinin maddi durumlar nedeniyle 9 puanı silinmişti.