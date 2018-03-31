Fatih Altaylı’dan şok suçlama: Bunun adı tefeciliktir

Galatasaray'ın eski Başkanı Dursun Özbek'i faizli kredi vermekle suçlayan Fatih Altaylı "Bunun adı tefeciliktir" dedi.

Galatasaray’da kritik genel kurul gergin bir ortamda geçti. Karşılıklı sert eleştirilerin yapıldığı kurulda tartışmalar bir ara kavgaya dönüştü. Galatasaray Mali Kurul üyelerinden Ali Öğüdücü ve Cemal Kadir Sevim arasında yumruklar konuştu. Bunun dışında genel kurul üyelerinin sert eleştirilerine maruz kalan eski başkan Dursun Özbek’e şok bir suçlama geldi. Fatih Altaylı, eski yönetimi eleştirirken bir de gündem yaratacak iddia ortaya attı. Fatih Altaylı, Dursun Özbek’i tefecilikle suçlarken “Kasa kolaylığı yapmamış ki faizli kredi vermiş” dedi.

Galatasaray’ı karıştıran belgeler

Yeni başkan Mustafa Cengiz ile eski başkan Dursun Özbek arasındaki bir konuşmayı anlatan Fatih Altaylı “Mustafa başkan, ‘Temlikleri kaldırın’ dediğinde Dursun başkan, ‘Bankalar kaldırıyor mu?’ dedi. O da dedi ki, ‘Sen banka mısın?’. Buna herkes şahit. Bu suçtur, bunun bankacılıktaki adı tefeciliktir. Bundan acilen vazgeçmesi lazım. Yoksa başı belaya girer. Ben ispiyon etmem, sizin gibi körü körüne birini desteklemiyorum” şeklinde konuştu. Fatih Altaylı, söylediklerinin ardından kendisine sert şekilde tepki gösteren bazı üyelere, “Yarın Trabzonspor’la oynayacağız sesinizi maça saklayın. Gerçi maça geleniniz de yok” dedi.

Dursun Özbek’in Galatasaray’a fatura kestiğini de belirten Fatih Altaylı, “Bir Galatasaray Spor Kulübü Başkanı, görev yaptığı kulübe fatura keser mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Galatasaray bu kasa kolaylığını yaparken buraya gelerek ben kasa kolaylığı yapıyorum ama sizden faiz alırım dedi mi? Demedi! Dursun Özbek, Galatasaray’a karşı banka olmuş. Bize Florya’dan 120-130 milyon TL para gelecek. Bunlar evet hırsızlık değil ama hata, hata, hata… Bedelini Galatasaray ödüyor. Şimdi ben birini vursam da ölüyor, çarpsam da ölüyor. Yanlış iş yapanın bir daha bu işi yapmaması lazım” ifadelerini kullandı.