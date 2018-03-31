Kartal sahasında Talisca ile uçtu

Beşiktaş: 1 - Alanyaspor: 0



Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Alanyaspor'u ağırlayan siyah-beyazlılar, Anderson Talisca'nın attığı golle sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta Tolgay Arslan, Atiba Hutchinson ve Oğuzhan Özyakup, gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştüler ve Göztepe maçında forma giyemeyecekler.

Beşiktaş, bu galibiyetle puanını 53'e yükseltti ve maç fazlasıyla ikinciliğe yükseldi. Öte yandan Kara Kartal, evindeki yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı!



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede Beşiktaş ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, Talisca'nın golüyle maçı 1-0 kazanmayı başardı.



Beşiktaş'ta Şenol Güneş sahaya Fabri, Gökhan, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Tolgay, Oğuzhan, Talisca, Babel, Negredo 11'ini sürdü. Mesut Bakkal ve öğrencileri ise Haydar, Gassama, Welinton, Tzavellas, Nsakala, Sackey, Taha, Efecan, Emre Akbaba, Fernandes, Mbilla 11'iyle Vodafone Park'ta puan aradı.

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı, 9. dakikada Alanyaspor'dan geldi. Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Serge Mbilla ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti ancak bu şutu kaleci Fabri, kornere çeldi.

Beşiktaş, 24. dakikada gole çok yaklaştı: Savunmanın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Alvaro Negredo'nun çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

Beşiktaş, 29. dakikada 1-0 öne geçti: Oğuzhan Özyakup'un pası ile ceza sahasının hemen dışında sağ çaprazda buluşan Anderson Talisca, topu soluna çektikten sonra şutunu çekti ve harika bir gol attı! Brezilyalı yıldız bu golle ligdeki gol sayısını 11'e çıkardı. Talisca, ligin ikinci devresindeki gol sayısını ise 8'e yükseltti. Öte yandan Oğuzhan Özyakup da Talisca'nın golüyle ligdeki 3. asistini yapmış oldu.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde Tolgay Arslan, Gassama'ya yaptığı sert müdahale nedeniyle sarı kart gördü ve Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Alanyaspor, 40. dakikada skoru eşitlemeye çok yaklaştı: Efecan Karaca'dan pası alan Emre Akbaba, ceza sahası yayının hemen dışından şutunu çekti ancak bu şut az farkla üstten dışarı çıktı. Emre Akbaba'ya takım arkadaşı Junior Fernandes, bu pozisyon sonrasında tepki gösterdi. İlk yarıda başka gol olmadı ve Beşiktaş, devre arasında soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Beşiktaş'ta ikinci yarının başlarında Atiba Hutchinson da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. 53. dakikada Emre Akbaba'ya sert müdahalede bulunan Kanadalı, Göztepe maçında forma giyemeyecek.

Alanyaspor, 64. dakikada gole yaklaştı: Junior Fernandes'in ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut az farkla üstten dışarı çıktı.

Beşiktaş'ta 70. dakikada Oğuzhan Özyakup da sarı kart görerek Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Beşiktaş, 79. dakikasında tehlikeli bir noktadan frikik kazandı. Topun başına geçen Talisca'nın vuruşu barajdan döndü.

Maçın kalan dakikaları, yüksek tempo şeklinde geçse de iki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremeyince Beşiktaş karşılaşmayı 1-0 kazandı ve puanını 53'e yükselterek maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi. Siyah-beyazlılar, gelecek hafta Göztepe ile karşı karşıya gelecek. 3 hafta sonra ligdeki ilk mağlubiyetini alan Aytemiz Alanyaspor ise 28 puanda kaldı. Akdeniz ekibi gelecek hafta Akhisarspor'u ağırlayacak.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Beşiktaş, bu karşılaşmaya son lig mücadelesine göre üç değişiklikle çıktı.

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, cezalı Adriano Correia ile Gary Medel'in yerine Pepe ve Caner Erkin'e görev verdi.

Güneş, 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma'nın yokluğunda orta sahanın sağ kanadında görev verdiği Jeremain Lens'i de Aytemiz Alanyaspor karşısında yedek soyundurdu. Bu oyuncunun yerine Oğuzhan Özyakup, ilk 11'de şans buldu.

PEPE 3 MAÇ SONRA

Siyah-beyazlı ekipte ilk 11'de sahaya çıkan tecrübeli savunma oyuncusu Pepe, 3 maç sonra bu fırsatı yakaladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmada ayak parmağı kırılan ve bu nedenle Trabzonspor, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarını kaçıran Portekizli futbolcu, Aytemiz Alanyaspor mücadelesiyle formasına kavuştu.

OĞUZHAN, 5 MAÇ SONRA 11'DE

Siyah-beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, ligde 5 maç sonra ilk 11'de oynama şansı yakaladı.

Süper Lig'de son olarak 21. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de sahaya çıkan Oğuzhan, sonraki 5 karşılaşmada aynı fırsatı bulamadı. Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer almasına rağmen görev alamayan siyah-beyazlı oyuncu, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir karşısında ise sonradan oyuna dahil oldu.

NEGREDO, MASKEYLE OYNADI

Aytemiz Alanyaspor karşısında forvet hattında görev alan Negredo, özel maskeyle oynadı. Ligin 26. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında yüzüne aldığı darbe nedeniyle elmacık kemiği kırılan ve ameliyat edilen İspanyol oyuncu, bu şekilde Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında gol aradı.

GÖKHAN TÖRE 682 GÜNÜN ARDINDAN KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin oyuncularından Gökhan Töre, uzun bir aradan sonra Beşiktaş formasıyla bir maç kadrosunda yer aldı.

Geçen sezon başında İngiltere'nin West Ham United ekibine kiralık olarak verilen ancak uzun süreli sakatlık nedeniyle burada fazla oynama fırsatı bulamayan Gökhan Töre, 2017-2018'de ilk kez kadroda kendisine yer buldu.

Gökhan Töre, 682 gün sonra Beşiktaş formasıyla kadroda tercih edildi. Siyah-beyazlı oyuncu, 2015-2016 sezonun son haftasında Konyaspor ile 18 Mayıs 2016'da oynanan maçta yedek başlayıp 59. dakikada oyuna dahil edilmişti.

Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Lens'in yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Necip Uysal, Domagoj Vida, Vagner Love ile Cyle Larin yedekler arasında yer aldı.

Siyah-beyazlı oyuncular, sahaya "Otizme Mavi Işık Yak" yazılı pankartla çıktı.