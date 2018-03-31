Galatasaray üyeleri Dursun Özbek kararını verdi

Galatasaray eski başkanı Dursun Özbek ve yönetimi, 2017 yılı döneminden idari ve mali açıdan ibra edildi. Özbek, mayıs ayındaki olağanüstü genel kurulda aday olabilecek.

Dursun Özbek, ibra oylaması sonrası üyelere teşekkür ederken Mustafa Cengiz, yönetim olarak bu genel kurulda taraf olmadıklarını ancak ibranın yapılan yanlışları aklamadığını, sadece Galatasaray'ın kavga istemediğini gösterdiğini belirtti



Galatasaray'da eski başkan Dursun Özbek, mali ve idari yönden ibra edildi. Özbek, ibra edilmesinin ardından kürsüye gelerek "Hepinize teşekkür ediyorum, yaşasın Galatasaray!" diye bağırdı.

İbra oylaması öncesinde kürsüye gelen Dursun Özbek, şunları söyledi:

"Bazı konuları duygusal yoğunluğum nedeniyle unuttum, keşke unutmasaydım. Genel Kurul'un konusunun yüzde 75'i unuttuğum şeylere inşa edildi. Keşke unutmasaydım Sayın yönetime mektup gönderdim, o da şu manada: "Sayın yönetim, bizim Galatasaray'a verdiğimiz otel hizmetleri çok speküle ediliyor. Mektup yazıp yolladım ki kendileri burada açıklasınlar. '2014-15 yılından bu yana şu hizmetleri verdik' yazıyor mektupta. O tarihten bu yana bağış makbuzları sıralanıyor ve şu kadar tutuyor. Sanıyorum ki 460 bin TL. Özbek Turizm, Galatasaray'dan 1 lira tahsil etmiş değildir ben Galatasaray'a gönülden hizmet ediyorum, böyle bir şeyi nasıl kabul ederim? Mektubu yayınladılar ama tam anlatmak lazım. Özbek Turizm'in, Galatasaray'a verdiği hizmetlerden dolayı 1 delikli kuruş alacağı yoktur, nokta.

Kasa kolaylığı yaptık, doalyısıyla faizleri yasal olarak kesmek zorundayız. Kesiyorum, ardından bağış makbuzunu yapıştırıyorum. Ancak yasal kısıtlamalar nedeniyle yüzde 5'lik boşluğu bir türlü kapatamadım. Divan'da yaptığım bir konuşmada aileme vasiyet ettim, 1 lira almayın. Galatasaray'dan para isteyen mi var? Kâr amaçlı iş yapmak bir Galatasaray başkanına yakışır mı?

Galatasaray verdiğim hizmetlerde hiç ihanet içinde olmadım, hata yapmış olabilirim ama hiç yanlış içinde olmadım. Elinizi vicdanınıza koyun, ibra edin veya etmeyin. Her ikisi de benim için kabul. Başımın üstünde yeriniz var. Ben, size hakkımı helal ediyorum, sizler de bana hakkınızı helal edin."

MUSTAFA CENGİZ: BU İBRA, YANLIŞLARI AKLAMAZ!

Dursun Özbek ve yönetimi, 2017 döneminden idari ve mali açıdan ibra edildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, oylama sonrasında şunları söyledi:

"Galatasaray çok büyük bir camia. Genel kurul kendi iradesini gösterdi, biz yönetim olarak herhangi bir tavır almadık. Gerek ben gerek arkadaşlarımın konuşmaları bilgi vericiydi, taraf değildi. Biz her karara saygılıyız, mevlam ne eylerse güzel eyler. Bu ibra bir şeyi kanıtlamaz. Galatasaray Genel Kurulu, sağduyulu bir genel kurul, kavga istenmiyor. Dinamik içerisinde bir iki tatsız olay olur, sıkıntı yok. İnşallah yarın maçımızı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adımı atarız.

İki bini aşkın üye vardı, 10 saati aşkın bir süre... Müthiş bir maraton, Galatasaray kendi değerlerine sahip çıkıyor. Bunu söylemem lazım, burada yanlış yönetmenin ibrası yapılmadı, Galatasaray kavga istemediğini gösterdi. Sportif, mali açıdan yanlışlar yapıldı. 2,5 yılda 652 milyon TL net zarar edildi, bu ibra, bu yanlışların aklandığını göstermez. Bu zarar, biz ve sonraki yönetimlerin sırtına biniyor. Biz ve önümüzdeki yönetimler, Galatasaray'ı hak ettiği yere çıkarmak."