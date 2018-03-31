Mustafa Cengiz: Bunu yapamazsam istifa edeceğim

Cengiz, "UEFA futbolla yatıp, futbolla kalkan Galatasaray'ı ezalandırmayacaktır. UEFA'ya şunları söyledik; Biz 2 yılda Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, 3. yılda artıya çıkarma ve 4. yılda kanatlandırma sözü verdik. Bunu yapamazsam istifa edeceğim" dedi.



Galatasaray Kulübü'nün 2018 yılı olağan mali genel kurulunda Sarı-Kırmızılılar'ın başkanı Mustafa Cengiz önemli açıklamalarda bulundu.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen kongrede kürsüye çıkan başkan Cengiz, şu ifadeleri kullandı:

'291 milyon TL nakit girişi sağladık'

"Maliyeti yapan eski yönetim, denetlemeyi yapan eski yönetim. sunumu yapan yeni yönetim. Bizim hiçbir endişemiz yok. Benim başkan olarak sizden ricam, Galatasaray asaletine yakışır şekilde hitaplarda bulunmamız, mümkünse konuşmacıyı sabırla dinlemeniz. 291 milyon TL'lik bir nakit girişi sağladık. Sermaye artımını tamamladık. Kasım ayında eski yönetim tarafından başvuru yapılmıştı. Kendilerine teşekkür ederim. Futbolcu kira ve satışlarından 72 milyon TL gelir sağladık. Bunun tabii ki çoğunluğu N'Diaye'den."

'Biz Ali Sami Yen'in yansımasıyız'

"Boş olan locanın 21 tanesi satıldı, her gün de satılıyor. Hiç maça gelmeyen, bilet almayan taraftar; bilet alıyor, loca alıyor. Biz taraftarın sesi olduk, yansıması olduk. Ben aciz bir Galatasaraylıyım, bugün varım yarın yokum. Ama müthiş bir ayağa kalkış oldu. Biz ne kendimizi yükseltmek, ne de eski yönetimi küçültmek istemiyoruz. Biz Ali Sami Yen'in yansımasıyız. Toplam nakit çıkışlarımız 287 milyon TL olarak gerçekleşti."

'Basketbola üvey evlat gibi davrandık'

"Futbola önem verdik. 30'a yakın futbolcuya 95 milyon TL ödeme yaparak temiz kağıdı aldık. Bunu laf olsun diye söylemiyoruz. Basketbolculara hala borcumuz var, transfer yasağımız da duruyor. Basketçi kardeşlerim kızmasın, şubeye üvey evlat muamelesi yaptık. Futbolcu ödemelerini gerçekleştirdik. Mecburen futboldaki transfer yasağımızı kaldırdık. Basketbolu halledeceğiz.

'Factoring firmaları bizi tehdit etti'

"Biz nasıl bir duruma girdik ki; factoring firmaları bizi tehdit etti. "Çekinizi yazdırırız" dediler. Allah bizi factoring firmalarının eline düşürmesin. 2 ayda 21.5 milyon TL'lik faizsiz, tefecisiz gelir elde ettik. Bunu kimler sağladı, sizler sağladınız, taraftarlar sağladı. Kendilerine sonsuz teşekkür ediyorum. Son 3 yılın ortalamasında müthiş bir rakama geldik. Yarınki Trabzonspor maçında inşallah pik yapacağız."

'Bir tek Kurtuluş Savaşı'nda oldu!'

"Gomis'in imza töreninde buz gibi havada çoluğunu çocuğunu bebesini almış kilometrelerce kuyruk yapıldı. Böyle bir ruhu bulamazsın. Bu ruh bir tek Kurtuluş Savaşı'nda oldu. Gomis çok karakterli bir çocuk. Kimseyi kırmadı ve tek tek taraftarların ürünlerini imzaladı. Cebindeki son parasıyla atkı alan, askeri ücretle çalıştığı halde kombine alan taraftarın ben haklarını savunmak için elimden gelen her şeyi yaparım."

'Ne Barcelona, ne Real Madrid...'

"Eğer Galatasaray gücünün yarısını sahaya dökse kimse karşısında duramaz. Diğer kulüplerimizde de öyle. Ne Barcelona ne Real Madrid ne Manchester United. Hangi takım deplasman tribününü dolduruyor. Biz UEFA'ya bunu anlattık, böyle bir Galatasaray var karşılarında. Ben bu FIFA'yı da anlamıyorum. 15 gün ara veriyorlar, evde hanımınla mı kavga edersin, başka bir şey mi yaparsın."

'Bunu yapan Fatih Terim'dir!'

"Böyle bir taraftar yok. Saatlerce kaç bin kişi soğuk havada meşalelerle Galatasaray'ın antrenmanını izledi. Bunu yapan Fatih Terim'dir. Bana defalarca proje diyorlar, proje sizsiniz değerli arkadaşlar. Günde en az 500 sayfa okuyorum, Galatasaray'ı geçmişinden bugüne yakalayabilmek için. 12 resmi ziyaret yaptık. Tamam Galatasaray'ı doğrudan ilgilendiren konulardı. 6 bakan, 6 belediye reisi ziyaret ettik."

'Adnan Polat'ın aramıza katılmasını istiyorum'

"Adnan Polat ile görüştüm. "Ben iade-i itibar istemiyorum. Ben özür de dilemem." dedi. Ben Galatasaray'daki bu kırgınlığın bitmesini istiyorum ve Adnan Polat başkanımızın aramıza katılmasını istiyorum. Adnan başkanımızın da locasını yenilemesini diliyorum."

'UEFA, Galatasaray'ı cezalandırmayacaktır'

"UEFA, Türkiye'yi kazanmak istiyor. Galatasaray'ın büyüklüğünün peşinde. UEFA, Galatasaraysız bir organizasyon yapmak istemiyor. Sanırım, UEFA böyle futbolla yatıp, futbolla kalkan Galatasaray'ı cezalandırmayacaktır. Ben buradan size şunu söylüyorum. Bunu yapamazsam istifa edeceğim. Biz yönetim olarak UEFA'ya verdiğimiz sözlerin tümünü yerine getireceğiz. Ve her aşamada siz değerli Galatasaray üyelerini bilgilendireceğiz. UEFA'ya şunları söyledik: Biz 2 yılda Galatasaray'ı başa baş noktaya getirme, 3. yılda artıya çıkarma ve 4. yılda kanatlandırma sözü verdik."