Galatasaray Mali Genel Kurulu'nda yumruklar konuştu

Ali Naci KÜÇÜK- Adem KABAYEL / HÜRRİYET - Galatasaray Kulübü eski Ticaret Direktörü ve Mağazacılık Genel müdürü Ali Öğüdücü kürsüde konuşmasını yaptığı sırada salonda tansiyon yükseldi.

İşte Galatasaray'ın toplam borcu

Öğüdücü konuşmasını yaparken bir Üyenin kendisine itiraz etmesi ve konuşmasına bağırarak tepki göstermesi sonrasında salonda tartışmalar yaşandı. Öğüdücü konuşmasını bitirdikten sonra kendisine itiraz eden üyenin yanına gitmeye çalıştı. İşte bu anda Ali Öğüdücü'ye doğru Cemal Kadir Sevim isimli üye yöneldi. Cemal Kadir Sevim aslında koltuğa takıldığı için Ali Öğüdücü'ye doğru hamle yaptı .

Ancak salonda birçok kişi " Sen kime vuruyorsun" diye bağırıp tepki gösterdi. Salona güvenlikler girdi ve Ali Öğüdücü'yü bu bölgeden uzaklaştırdı. Öğüdücü, salon dışına alınırken Cemal Kadir Sevim isimli üye" Ben ona bir hamle yapmadım. Ayağım takıldı, düşüyordum. Gidip özür dileyeceğim" dedi ve dışarı çıkıp Ali Öğüdücü'den özür diledi.

Bu sırada salonda Kamil Gezer isimli üye arkasında bulunan Fatih Altaylı'yı " Senin televizyonlarda yaptığın konuşmalar yüzünden bu salonda bu tartışmalar yaşanıyor" diyerek çıkıştı.

Bu sırada ikili arasında tansiyon yükseldi ve Taner Aşkın araya girdi.



BAŞKAN CENGİZ KONUŞMA YAPTI

Hayri Kozak'ın " Gerekirse ibra oylaması yapmayalım" sözlerine Arif Çalıkoğlu isimli üye " O ibra oylaması yapılacak" diye çıkıştı. Ve bu sözler sonrasında Galatasaray genel kurulunda sert tartışmalar yaşandı.

Başkan Mustafa Cengiz kürsüye çıkıp üyelere "sakin olun" ana temalı konuşma yaptı.