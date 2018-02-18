Cüneyt Çakır'a dev görev

Cüneyt Çakır, Chelsea-Barcelona maçını yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, İngiltere'nin Chelsea ile İspanya'nın Barcelona takımları arasında 20 Şubat Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçını yönetecek.

İngiltere'nin Londra şehrindeki Stamford Bridge'de TSİ 22.45'te başlayacak müsabakada, Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Mustafa Emre Eyisoy'un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Hüseyin Göçek ile Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.