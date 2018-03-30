Galatasaray'dan flaş NTV kararı

Konuyla ilgili Galatasaray’ın resmi internet sitesinden şu açıklama yapıldı;

“NTV tarafından yapılan başvuru ve görüşmeler neticesinde kanala konulan akreditasyon yasağının kaldırılması kararı alınmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

Galatasaray Spor Kulübü”

Ne olmuştu?

Sarı kırmızılı ekip, satışı gerçekleştirilen NTV Spor'da yayınlanan ‘Kırmızı Çizgi' programında yapılan yorumlar nedeniyle NTV ve NTV Spor'un temsilcilerinin Galatasaray'a ait davetlere ve basın toplantılarına akreditasyonlarının durdurulmasına karar vermişti.