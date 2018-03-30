30 Mart 2018 01:47

UEFA'dan rekor ceza! 10 yıl men...

UEFA'dan rekor ceza! 10 yıl men...
UEFA, 2011 yılından bu yana birçok maçta şike yaptığı tespit edilen o takımı 10 yıl Avrupa'dan men etti
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UEFA, 2011 yılından bu yana birçok maçta şike yaptığı tespit edilen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya 10 yıl Avrupa'dan men ve 1 milyon euro para cezası verdi

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