UEFA'dan rekor ceza! 10 yıl men...

UEFA, 2011 yılından bu yana birçok maçta şike yaptığı tespit edilen o takımı 10 yıl Avrupa'dan men etti

UEFA, 2011 yılından bu yana birçok maçta şike yaptığı tespit edilen Arnavutluk ekibi Skenderbeu'ya 10 yıl Avrupa'dan men ve 1 milyon euro para cezası verdi