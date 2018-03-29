FIFA, Cüneyt Çakır hakkında kararını verdi

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır ile yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda görev alacak.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Cüneyt Çakır, Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda düdük çalacak 36 hakem, Bahattin Duran ve Tarık Ongun ise 63 yardımcı hakem arasında yer aldı.

Açıklanan listeye göre, Dünya Kupası'nda 46 ülkeden hakem görev alacak.

1938 YILINDAN BU YANA İLK KEZ

Bu yıl 14 Haziran’da başlayacak olan turnuvada, 1938 yılından bu yana ilk kez İngiliz hakem yer almazken, İngiltere’nin yanı sıra Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler’den hiçbir hakemin organizasyonda görev yapamayacağı ifade edildi.