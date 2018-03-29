Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım'ın yarın saat 11:00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Yıldırım'ın başkan adaylığını duyurması bekleniyor.
Resmi açıklama şöyle;
"30 Mart 2018 Cuma günü, saat 11:00'de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Aziz Yıldırım, Çırağan Palace Kempinski İstanbul’da bir basın toplantısı düzenleyecektir.
Toplantıya katılacak basın mensupları basın veya kurum kartlarını ibraz ederek, toplantı öncesinde verilecek basın kartları ile toplantı salonuna giriş yapabileceklerdir.
Basın mensuplarının bilgisine sunarız.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ"
29 Mart 2018 16:45
Aziz Yıldırım'dan flaş karar!
Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım'ın yarın saat 11:00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Fenerbahçe Kulübü, Aziz Yıldırım'ın yarın saat 11:00'de basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu. Yıldırım'ın başkan adaylığını duyurması bekleniyor.
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