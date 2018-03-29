Galatasaray'da Candan Erçetin sürprizi!

Habertürk yazarı Meriç Müldür, Galatasaray'la ilgili sıcak gelişmeyi köşesine taşıdı.

Müldür'ün 'Hadi oradan diyenleri duyar gibiyim' dediği yazısı şöyle...



Başkanlık adayları artıyor dedim ya; çok sürpriz bir isim daha duydum. Candan Erçetin...



Hadi oradan diyenleri duyar gibiyim..



Uzak bir ihtimal gibi görünse de camia içindeki bazı dinamikler Erçetin’in ismini gündeme taşıdı. Kendisi ile konuşulmuş. Evet de dememiş, hayır da.



Galatasaraylılar Derneği’nin 100. yılında başkanlığını yapan, kulüp yönetim kurulunda da bir dönem yer alan Erçetin’in sembolik başkanlığı altında bir yönetim kurulu oluşturmaya yönelik nabız yoklayanlar var. Mevcut adaylar dikkate alındığında Duygun Yarsuvat kanadının ve İnan Kıraç’ın destek verebileceği konuşuluyor. Hatta “Cemal Özgörkey seçime girmezse, Mustafa Cengiz’e karşı Candan Erçetin kazanır” diyenler dahi bulunuyor.